إل جي إلكترونيكس وآبل: مجموعة جديدة من ملحقات المنزل الذكي ضمن مجموعة Apple Home

وتجسّد هذه الملحقات الذكية التزام إل جي بتطوير تجارب منزلية مترابطة وقادرة على التكيّف مع احتياجات المستخدمين، كما تعكس رؤيتها الطموحة نحو تبسيط الحياة اليومية من خلال الحدّ من الحاجة إلى التدخل اليدوي، وإتاحة تفاعلات أكثر ذكاءً وسلاسة بين المستخدمين وبيئاتهم المنزلية.وفي هذا السياق، قال Kihyun Jung، رئيس مركز أعمال المنصات في شركة حلول الأجهزة المنزلية لدى إل جي إلكترونيكس: "إن بناء منزل مترابط بحق يتطلّب توفير منتجات تعمل معاً بانسجام تام. ومن خلال الجمع بين خبرات إل جي في مجال الأجهزة المنزلية والبيئات السكنية ومنظومة Apple Home، نعمل على تقديم تجارب ذكية ومتكاملة تنسجم بصورة طبيعية مع تفاصيل الحياة اليومية للمستخدمين".من جانبه، قال Matthew Costello ، نائب رئيس الأجهزة في شركة آبل: "لطالما ركّزت آبل على تطوير منتجات وتجارب تتميّز بالسلاسة وسهولة الاستخدام، مع الحفاظ على خصوصية المستخدمين، وهي أولوية تزداد أهميتها داخل المنزل. ومن خلال الجمع بين خبراتنا في تطوير الأجهزة والبرمجيات وفهم إل جي العميق للبيئة المنزلية والحياة المتصلة، نعمل على ابتكار تجارب منزلية ذكية أكثر سهولة في الإعداد والتحكّم، وتعمل بانسجام تام".شراكة تتجاوز الاتصال بين الأجهزة لتطوير منتجات وتجارب متكاملةتتجاوز الشراكة بين آبل وإل جي مفهوم التوافق التقني بين الأجهزة، إذ تعاونت الشركتان منذ المراحل الأولى لتخطيط المنتجات الجديدة، وشمل هذا التعاون تطوير الأجهزة والبرمجيات وتصميم تجارب المستخدمين.وصُمّم كل منتج لتوفير تجربة استخدام موحّدة وسلسة، تسهّل عمليات الإعداد والتحكّم. وبدلاً من الاكتفاء بربط الأجهزة الفردية عبر منصة واحدة، طُوّرت هذه الملحقات لتعمل معاً ضمن منظومة منزلية متكاملة.

فعلى سبيل المثال، يمكن للمستخدم تفعيل مشهد "صباح الخير" (Good Morning) عبر تطبيق Home أو المساعد الصوتي ، ليقوم النظام تلقائياً بضبط جهاز التحكّم بدرجة الحرارة وإمالة الكاميرا الداخلية نحو الأسفل أثناء استعداد المستخدم لبدء يومه1. وتعتمد جميع الملحقات على تقنية التشفير التام بين الطرفين (End-to-End Encryption) ضمن منظومة Apple Home، بما يضمن عدم إمكانية الوصول إلى البيانات المنزلية إلا من قِبل المستخدم والأشخاص الذين يختار منحهم صلاحية الوصول.مجموعة متكاملة من الكاميرات الذكية وجرس الباب والقفل وأجهزة التحكّم بدرجة الحرارةابتداءً من شهر كانون الأول، ومع طرح ملحقات مختارة إضافية في مطلع العام المقبل، ستبدأ إل جي وآبل بإطلاق المجموعة الكاملة من المنتجات في وكندا، وتشمل داخلية وخارجية، وجرس باب مزوّداً بكاميرا، وقفل باب ذكياً، وجهاز تحكّم بدرجة الحرارة، ومستشعراً لدرجة الحرارة، مع دعم تطبيقي Apple Home وLG ThinQ 2. أما في المملكة المتحدة، فستتوافر الكاميرات الداخلية والخارجية وجرس الباب المزوّد بكاميرا ابتداءً من شهر كانون الأول 3.• كاميرات ذكية لمراقبة المنزل بوضوح ودقة مع حماية الخصوصيةتقدّم كاميرات إل جي الجديدة للمراقبة الداخلية والخارجية جودة تصوير عالية، وقدرات ذكية على رصد الأنشطة، إلى جانب أدوات تحكّم تراعي خصوصية المستخدمين، بما يساعدهم على مراقبة منازلهم والأماكن الأكثر أهمية بالنسبة إليهم. وتوفّر الكاميرات دقة تصوير تصل إلىK 2.5، وتقنية الرؤية الليلية الملوّنة في ظروف الإضاءة المنخفضة، وزوايا تصوير واسعة تضمن رؤية واضحة خلال النهار والليل.وبفضل تقنيات التعرّف الذكي، تستطيع الكاميرات التمييز بين الأشخاص والحيوانات الأليفة والمركبات والحركة، ما يتيح إرسال تنبيهات أكثر دقة وارتباطاً بالأحداث الفعلية، ويحدّ من الإشعارات غير الضرورية.كما يمكن للمستخدمين استبعاد مناطق محدّدة من نطاق التصوير والتسجيل، فيما توفّر خاصية التخزين المحلي المدمج تحكّماً أكبر في حفظ التسجيلات ومراجعتها.• كاميرا LG Indoor Cam Plug-In الداخلية: تتميّز هذه الكاميرا بزاوية رؤية واسعة تبلغ 160 درجة، ما يسمح بتغطية مساحة أكبر من ضمن إطار تصوير واحد. كما تضم آلية لإمالة الكاميرا بهدف حماية الخصوصية، إلى جانب أدوات تحكّم فعلية تتيح للمستخدم إيقاف المراقبة بطريقة واضحة وسهلة عندما لا تكون هناك حاجة إليها.• كاميرا LG Outdoor Cam Plug-In الخارجية: توفّر هذه الكاميرا مراقبة خارجية موثوقة بفضل تقنية الرؤية الليلية الملوّنة في الإضاءة المنخفضة ودقة التصوير البالغةK 2.5، ما يساعد المستخدمين على متابعة محيط منازلهم بوضوح على مدار الساعة.• كاميرا LG Floodlight Cam المزوّدة بإضاءة كاشفة: تجمع هذه الكاميرا بين المراقبة الخارجية والإضاءة الذكية ضمن حل أمني منزلي متكامل، إذ تتميّز بمصباحين كاشفين متكيّفين يعملان تلقائياً عند رصد أي نشاط في المنطقة المحيطة، ما يعزّز مستوى الرؤية والأمان.• جرس الباب الذكي LG Video Doorbell Wired لرؤية أوضح وتحكّم أسهليوفّر جرس الباب الذكي LG Video Doorbell Wired رؤية واضحة للمدخل، وتنبيهات أكثر دقة، ومستوى أعلى من الراحة في الاستخدام اليومي. ويعتمد الجهاز على نظام كاميرتين، إحداهما أمامية بدقةK 2.5، والأخرى سفلية بدقة Full HD، ما يتيح التقاط مشاهد منفصلة للزوّار والطرود والمناطق الأساسية المحيطة بمدخل المنزل، ويوفّر تغطية بصرية أشمل. كما يستطيع الجهاز التعرّف على الأشخاص والمركبات والحيوانات الأليفة والطرود، وإصدار تنبيهات صوتية عبر أجهزة Apple HomeView أو HomePod أو HomePod . تتيح تقنية الرؤية الليلية الملوّنة في الإضاءة المنخفضة، إلى جانب خاصية التواصل الصوتي ثنائي الاتجاه، للمستخدمين رؤية ما يحدث أمام باب المنزل والتفاعل مع الزوّار بسهولة.• قفل الباب الذكي LG Smart Deadbolt Lock لأمان أكبر ودخول أكثر سلاسةيجمع قفل الباب الذكي LG Smart Deadbolt Lock بين سهولة الدخول والتصميم البسيط والأنيق والراحة اليومية، مع ميزة فتح الباب تلقائياً من دون استخدام اليدين، بالاعتماد على المفتاح المنزلي الرقمي (Home Key) عبر أجهزة أو Apple Watch المتوافقة، وتقنية النطاق فائق العرض (Ultra-Wideband) المتقدّمة. ويستطيع القفل التعرّف على موقع المستخدم المصرّح له واتجاه حركته، ما يتيح فتح الباب تلقائياً بطريقة موثوقة وسلسة.كما يوفّر خيارات إضافية لفتح الباب، تشمل تقنية الاتصال قريب المدى (NFC)، وإدخال السرّي (PIN)، واستخدام المفتاح التقليدي. ويضم القفل أيضاً خاصية استشعار حالة الباب، مع إرسال إشعارات فورية عبر التطبيق لمساعدة المستخدمين على متابعة حالة الباب والأحداث الأمنية المرتبطة به.• جهاز التحكّم الذكي بدرجة الحرارة ومستشعر الحرارة من إل جي لراحة منزلية أكثر كفاءةيجمع جهاز LG Smart Thermostat بين كفاءة استهلاك الطاقة والتصميم سهل الاستخدام، لتوفير بيئة منزلية أكثر راحة وقدرة على التكيّف مع الاحتياجات اليومية. ومن خلال ميزة Adaptive Temperature من آبل، يمكن للنظام ضبط التدفئة والتبريد تلقائياً وفقاً لحالة المستخدم، سواء كان في طريقه إلى المنزل أو خارجه أو أثناء النوم. وعند ربط الجهاز بمستشعرات LG Temperature Sensor الاختيارية والموزّعة في غرف مختلفة، يصبح بإمكان النظام مراقبة درجات الحرارة ومستويات الرطوبة في مساحات متعددة، بما يساعد على تحقيق راحة حرارية أكثر توازناً في مختلف أنحاء المنزل. وتسهم خوارزميات الاستشعار المتقدّمة في تقليل أخطاء القياس ورصد التغيّرات في درجات الحرارة الداخلية في الوقت الفعلي، فيما تتيح تقنية Matter over Thread اتصالاً منخفض استهلاك الطاقة وسريع الاستجابة، مع الحدّ من تأخيرات الاتصال والانقطاعات أثناء التشغيل. وفي الولايات المتحدة، تساعد ميزة Clean Energy Guidance من آبل على تحسين استهلاك الطاقة بالاعتماد على كثافة الانبعاثات الكربونية المرتبطة بشبكة الكهرباء.كما يستطيع جهاز LG Smart Thermostat، من خلال التكامل مع مزوّدي خدمات الكهرباء المدعومين، تعديل أوقات تشغيل أنظمة التدفئة والتبريد للاستفادة من الفترات التي تنخفض فيها تكلفة الكهرباء.• خصوصية المستخدمين في صميم تجربة Apple Homeتشكّل الخصوصية ركيزة أساسية في منظومة Apple Home، حيث تتم حماية تسجيلات الكاميرات والبيانات الشخصية ضمن تطبيق Home باستخدام تقنية التشفير التام بين الطرفين (End-to-End Encryption)، بما يضمن عدم تمكّن أي من شركتي إل جي أو آبل من الوصول إلى هذه البيانات.للمزيد من المعلومات حول ملحقات المنزل الذكي الجديدة التي طوّرتها إل جي بالتعاون مع آبل، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني LG website عبر النقر