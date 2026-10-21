ميزة جديدة في ChatGPT تتيح قفل المحادثات الحساسة برمز PIN

وتوفر الميزة وسيلة إضافية لحماية المحادثات عند استخدام الهاتف أو الجهاز نفسه من قبل أكثر من شخص، بما يمنح المستخدمين تحكماً أكبر في الوصول إلى محتوى محادثاتهم الخاصة.وتأتي هذه الخطوة ضمن التوجه نحو تعزيز أدوات الخصوصية والأمان في تطبيقات ، مع تزايد استخدامها في المهام اليومية والتعامل مع المعلومات الشخصية والحساسة.