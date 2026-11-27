وتواجه شركة «Character.AI» تحدياً قانونياً متصاعداً على خلفية خطتها لبيع بيانات مستخدمي منصتها، والتي تتضمن سجلات محادثاتهم الخاصة مع ، وذلك في إطار إجراءات الإفلاس التي تمر بها الشركة، الأمر الذي دفع مسؤولين أمريكيين إلى اتخاذ خطوات قانونية لمنع إتمام الصفقة.ولا تقتصر البيانات محل البيع على معلومات الحسابات الشخصية أو عناوين البريد الإلكتروني، بل تمتد إلى محتوى محادثات قد يكشف عن تفاصيل بالغة الحساسية، تشمل الأوضاع النفسية للمستخدمين وتجاربهم الشخصية وأفكارهم الخاصة، إلى جانب عناوين الإنترنت (IP) وغيرها من المعلومات المرتبطة بهم.وبحسب تقرير نشره موقع «TechCrunch»، شارك المدعون العامون في 42 ولاية أمريكية في تحرك قانوني يهدف إلى الاعتراض على خطة بيع بيانات المنصة، التي تحتوي على سجلات محادثات مرتبطة بأكثر من 21 مليون حساب في ، بينها ما يزيد على 2.1 مليون حساب يعود إلى قاصرين.وتعتزم الشركة إتاحة بيانات المستخدمين للبيع من خلال مزاد من المقرر تنظيمه في الأول من المقبل، وذلك ضمن مسار إعادة الهيكلة وإجراءات الإفلاس وفق الفصل من قانون الإفلاس الأمريكي، بعدما تقدمت بطلب للحماية من الإفلاس في أكتوبر الماضي.وتتمثل إحدى أبرز الإشكاليات التي أثارها المدعون العامون في أن الشروط المقترحة للبيع لا تلزم المشتري الجديد بالضرورة بمواصلة تطبيق سياسة الخصوصية المعتمدة لدى الشركة، فضلاً عن غياب قيود صريحة تحول دون إعادة بيع المعلومات أو توظيفها في استخدامات أخرى.وبموجب هذه الشروط، قد تنتقل إلى المشتري سجلات تحتوي على محادثات شديدة الخصوصية، من دون وجود ضمانات واضحة تكفل للمستخدمين حق التحكم في بياناتهم، أو الاعتراض على أوجه استخدامها، أو المطالبة بمحوها في المستقبل.وتتضاعف حساسية الملف في ظل وجود ملايين الحسابات المسجلة لقاصرين، إذ لفتت السلطات إلى أن بعض المحادثات تتناول قضايا بالغة الخطورة، تشمل إيذاء النفس والانتحار وموضوعات ذات طبيعة جنسية، وهو ما يزيد من المخاطر المحتملة المترتبة على نقل هذه المعلومات إلى مالك جديد.كما أثارت هوية الجهة المتقدمة بعرض الاستحواذ تساؤلات إضافية لدى السلطات الأمريكية. فقد أظهرت الوثائق وجود شركة باسم «Smirks and Pangs Acquisition LLC»، جرى تأسيسها في ولاية الأمريكية بتاريخ 13 2026، قبل أن تختارها Character.AI في اليوم التالي باعتبارها صاحبة العرض