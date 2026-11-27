ورغم هذا الاستخدام المتكرر، لا تحظى الهواتف عادة بالاهتمام نفسه الذي نوليه لنظافة أيدينا والأشياء المحيطة بنا.وتكمن المشكلة في أن الهواتف قد تكون بيئة مناسبة لتراكم أنواع مختلفة من البكتيريا والفيروسات، ما يجعل تنظيفها أمرا مهما، ليس فقط للحفاظ على مظهرها، بل أيضا للحد من انتقال الجراثيم، لكن استخدام مواد تنظيف غير مناسبة قد يتسبب في تلف الشاشة أو الطبقات الواقية أو الأجزاء الحساسة من الجهاز.تتراكم على شاشات الهواتف بصمات الأصابع والدهون والأوساخ، لكن الأمر لا يقتصر على المظهر الخارجي، فقد أظهرت فحوص ميكروبية للهواتف وجود مئات الأنواع من البكتيريا والفيروسات على أسطحها.ورغم أن وجود هذه الكائنات لا يعني بالضرورة أنها جميعا مسببة للأمراض، فإن انتقال بعضها يظل ممكنا، خصوصا أن الهاتف ينتقل بين أيدينا باستمرار، ويُستخدم في وأثناء تناول الطعام، ويوضع بالقرب من الوجه والفم.قد يبدو استخدام منظفات المنزل أو معقمات اليدين وسيلة سهلة لتعقيم الهاتف، لكن هذه المنتجات قد تلحق الضرر بسطحه ومكوناته مع تكرار الاستخدام.وتحذر شركتا آبل وسامسونغ من استخدام الكلور وبيروكسيد الهيدروجين والخل ومنظفات الزجاج والبخاخات، فضلا عن المناديل التي تحتوي على كحول بتركيز يتجاوز 70%.وتعود خطورة هذه المواد إلى أن معظم شاشات الهواتف مزودة بطبقة رقيقة مقاومة للزيوت وبصمات الأصابع، تساعد على إبقاء الشاشة نظيفة وسهلة الاستخدام.وقد تؤدي المواد الكيميائية القوية، مثل الأسيتون والأمونيا وبعض أنواع الكحول، إلى إتلاف هذه الطبقة، فتزداد البقع على الشاشة وتتراجع استجابتها للمس.كذلك قد يتسبب الخل، بسبب حموضته المرتفعة، في تآكل الحواف المصنوعة من الألومنيوم أو البلاستيك. أما الكلور وبيروكسيد الهيدروجين، فعلى الرغم من فاعليتهما في التعقيم، فإنهما قد يضران بالمواد الحساسة المستخدمة في صناعة الهواتف.وقد يؤدي الاستخدام المتكرر للمناديل عالية التركيز الكحولي إلى جفاف الأجزاء البلاستيكية وهشاشتها.وتوصي الشركات المصنعة باستخدام وسائل بسيطة، أبرزها:مناديل تحتوي على كحول الأيزوبروبيل بتركيز 70%.قطعة قماش ناعمة من الألياف الدقيقة (الميكروفايبر).فرشاة ناعمة مضادة للكهرباء الساكنة لتنظيف شبكات السماعات ومنافذ الشحن.وقبل البدء، ينبغي فصل الهاتف عن الشاحن وإزالة الغطاء الواقي وأي ملحقات متصلة به.وخلال جائحة ، حدّثت آبل إرشاداتها وسمحت باستخدام مناديل "كلوروكس" المطهرة وكحول الأيزوبروبيل بتركيز 70% لتنظيف هواتف "آيفون"، مع ضرورة المسح برفق ومنع تسرب السوائل إلى داخل الجهاز.أخطاء قد تؤدي إلى تلف الهاتف:رش السوائل مباشرة على الهاتف: فقد تتسرب إلى المنافذ والمكونات الداخلية، وتتسبب في التآكل أو الأعطال الكهربائية.غمر الهاتف في السوائل: حتى الأجهزة المقاومة للماء ليست محصنة تماما، إذ قد تتدهور بمرور الوقت المواد العازلة والحشوات والمواد اللاصقة التي تمنع تسرب المياه.استخدام المناديل الورقية والأقمشة الخشنة: فقد تخدش الشاشة أو تترك أليافا تسد الفتحات.الإفراط في التنظيف: فالفرك المتكرر والقوي قد يؤدي إلى تآكل الطبقة الواقية للشاشة، ويجعلها أكثر عرضة للبقع وبصمات الأصابع.ولا توجد توصية ثابتة بشأن عدد مرات تنظيف الهاتف، لكن مسحه جيدا مرة أسبوعيا يعد مناسبا في ظروف الاستخدام العادي.أما إذا كنت تستخدمه باستمرار في وسائل النقل العام أو المستشفيات أو الصالات الرياضية والحمامات العامة، فمن الأفضل تنظيفه بوتيرة أكبر.