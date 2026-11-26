فالمسألة لا تتعلق بمنع المسافرين من اصطحاب السماعات اللاسلكية على متن الطائرة، أو استخدامها للاستماع إلى الموسيقى ومشاهدة الأفلام، وإنما بمكان وضعها أثناء السفر، وتحديداً داخل الأمتعة التي تُنقل إلى مخازن الطائرة بعيداً عن الركاب وأفراد الطاقم.وبحسب تقرير نشره موقع «Engadget»، فإن القواعد التي تستند إليها إدارة أمن النقل الأمريكية (TSA) وإدارة الطيران الفيدرالية (FAA) تضع قيوداً على نقل بطاريات الليثيوم الاحتياطية وبنوك الطاقة داخل الحقائب المشحونة، وتشمل هذه الفئة علب شحن السماعات اللاسلكية.لماذا تمثل علبة الشحن خطراً؟تكمن المشكلة في بطاريات الليثيوم أيون المستخدمة في علب شحن السماعات، إذ يمكن أن تتعرض لارتفاع الحرارة أو التلف أو التلامس مع الماء، ما قد يؤدي إلى حدوث ظاهرة تُعرف باسم «الهروب الحراري».وتحدث هذه الظاهرة عندما تدخل البطارية في تفاعل حراري متسارع يصعب إيقافه، وقد ينتج عنه دخان أو اشتعال أو انفجار، وهو ما يجعل وجودها داخل عنبر الأمتعة أمراً مقلقاً، لأن أفراد الطاقم لا يستطيعون الوصول إليها بسهولة في حال اندلاع حريق.وتزداد خطورة حرائق بطاريات الليثيوم بسبب صعوبة التعامل معها بوسائل الإطفاء التقليدية؛ إذ يمكن لطفايات الهالون إخماد اللهب، لكنها لا توفر التبريد الكافي لخلايا البطارية، ما يترك احتمال عودة الاشتعال قائماً. وقد يحتاج الطاقم إلى استخدام الماء لتبريد البطارية ومنع تكرار اشتعالها.ولا يعني ذلك أن علب شحن AirPods معرضة للاشتعال بصورة متكررة، فالتقرير يشير إلى أن احتمالات حدوث ذلك منخفضة، كما أن منتجات أبل تخضع لمعايير تصنيع مرتفعة وتتمتع علب الشحن بقدرة على تحمل الصدمات والسقوط. لكن احتمال وقوع خلل استثنائي يظل قائماً، وهو ما يفسر تشدد قواعد السلامة.ما الأجهزة التي يُفضل حملها داخل مقصورة الطائرة؟ولا تقتصر الاحتياطات على سماعات AirPods، بل تشمل مجموعة من الأجهزة الإلكترونية التي تعتمد على بطاريات الليثيوم، مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية والساعات الذكية والكاميرات وبنوك الطاقة.وتوصي بوضع الأجهزة التي تحتوي على بطاريات ليثيوم في حقائب اليد، حتى يسهل الوصول إليها والتعامل معها إذا ظهرت علامات ارتفاع الحرارة أو الدخان. وتُمنع البطاريات الاحتياطية وبنوك الطاقة من وضعها داخل الأمتعة المشحونة، ويجب الاحتفاظ بها داخل مقصورة الركاب.وتسمح القواعد الأمريكية بنقل بعض الأجهزة الإلكترونية المزودة ببطاريات ليثيوم داخل الأمتعة المشحونة، بشرط إيقاف تشغيلها بالكامل وحمايتها من التشغيل العرضي والتلف، لكن ذلك لا ينطبق على البطاريات الاحتياطية وعلب الشحن المصنفة ضمنها.كيف تتجنب مشكلات التفتيش في المطارات؟ينصح التقرير بتقليل الأجهزة الإلكترونية التي يحملها المسافر قدر الإمكان، ووضع الأجهزة التي تحتوي على بطاريات في حقيبة اليد، مع إخراج أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية والقارئات الإلكترونية من حقائبها عند التفتيش، وفقاً لتعليمات المطار.وبذلك، فإن الاحتفاظ بسماعات AirPods وعلبة شحنها داخل حقيبة اليد بدلاً من الأمتعة المشحونة يظل الخيار الأكثر أماناً لتجنب مشكلات قواعد نقل البطاريات أثناء الرحلات الجوية.