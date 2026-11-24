وقال ألكسندر وانغ إن أنظمة الجديدة تتطور بسرعة، وقد تصبح أذكى وأكثر قدرة من البشر بألف مرة في جميع المجالات، ما يثير تساؤلات جدية بشأن قدرة البشرية على التحكم بهذه التكنولوجيا إذا بلغت هذا المستوى. ودعا إلى التفكير مبكرا في هذا المسار لضمان بقاء التطور آمنا.وجاءت تصريحات وانغ عقب إعلان موظف في شركة "أنثروبيك" أنه استخدم نسخة غير مطروحة من نموذج "كلود" لحل فرضية ريمان، إحدى أصعب المسائل الرياضية التي لم تُحل حتى الآن. واعتبر وانغ أن ذلك مؤشر على اقتراب ظهور ما يُعرف بـ"الذكاء الفائق"، مضيفا أن ما ستفعله البشرية خلال العام المقبل سيكون له تأثير كبير في رسم ملامح العالم في المستقبل.وكتب وانغ على منصة "إكس" أن العديد من المجالات قد تشهد تسارعا يتجاوز قدرة البشر على الفهم أو المتابعة، داعيا إلى التفكير بجدية في المستقبل الذي نريده وكيفية الوصول إليه.وشدد وانغ على ضرورة أن يترافق التقدم في مجالات السلامة والمواءمة والأمن مع تفكير أكثر ترويا في كيفية تطوير هذه الأنظمة، محذرا من أن البشرية ينبغي ألا "تسلّم" المجتمع للذكاء الاصطناعي.وقال: "لا ينبغي أن نوافق على تسليم المجتمع إلى الذكاء الاصطناعي. يجب أن نسعى إلى بناء تكنولوجيا تضمن مستقبلا إيجابيا للبشرية، بحيث يمتلك جميع الناس مزيدا من القدرات والفرص للتمكين. وأنا أؤمن بقوة بأن ذلك ممكن، لكنه يتطلب على الأرجح من الصناعة بأكملها اتخاذ خطوات تختلف جوهريا عن المسار الافتراضي الحالي".ومع ذلك، لم يقدم وانغ تفاصيل واضحة بشأن طبيعة هذه الخطوات، في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى إبطاء وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي، لمنح الشركات والحكومات مزيدا من الوقت لفهم كيفية دمجه في المجتمع، وتحديد الضوابط الواجب فرضها على تطويره واستخدامه.وأثارت تصريحاته انتقادات من بعض المراقبين، الذين رأوا أنه يقلل من دوره هو نفسه في تطوير الذكاء الاصطناعي، لا سيما أنه يشغل منصبا قياديا في شركة "ميتا"، بينما يدعو في الوقت ذاته إلى تغيير مسار الصناعة التي يسهم في قيادتها.وفي منشور لاحق، أكد وانغ أنه لا يرى هذا المسار "حتميا"، قائلا إن "القيادة والقرارات القيادية أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى". كما أشار إلى اعتزازه بما أنجزه بالتعاون مع لإعطاء الأولوية للسلامة، مستشهدا بقرار تأجيل إطلاق الوكيل الشخصي "Muse" التابع لشركة "ميتا".وأضاف: "نستثمر المزيد في السلامة كل يوم، وطبقنا إجراءات صارمة لضمان أن تكون كل خطوة نتخذها آمنة وإيجابية".