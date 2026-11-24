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أجنحة من كرتون.. انتقادات لاذعة تطال زي ملكة جمال لبنان والأخيرة ترد!
ترندات
2026-11-24 | 03:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
229 شوهد
أثارت
ملكة جمال لبنان
بيرلا حرب، في إطلالتها بالزي الوطني، في مسابقة
ملكة جمال الكون
موجة سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لاقت انتقادات وهجوماً حاداً في
لبنان
، على خلفية ما وصفه البعض بالمهزلة، معتبرين أن الزي يفتقر إلى الأناقة والإتقان ولا يليق بوطن الأرز، الذي يُعتبر بلد الموضة والفن والثقافة، لما يمتلكه من طاقات وأسماء عالمية على الصعيد الفني، كالمصممين
زهير مراد
وإيلي صعب.
فقد انتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي التصميم من حيث الفكرة والتنفيذ على حد سواء، حيث بدا أن الفكرة والتصميم مولّدان بالذكاء الاصطناعي. أما التنفيذ، فبدا على شكل لوحتين كرتونيتين تشبهان الجناحين، مربوطتين بأربطة رديئة المظهر، وقد زُيّنتا ببعض الرموز
اللبنانية
، كالفنانة
فيروز
والأديب
جبران
خليل جبران
، مع ظهر أبيض بالكامل.
وشبّه البعض هذا العمل ببحث مدرسي غير مكتمل، لا يليق بمستوى مسابقة جمال عالمية، وكأنه مطبوع بواسطة إحدى آلات الطباعة، أو أقرب إلى قصاصة ورق.
في المقابل، دافع البعض عن ملكة الجمال، معتبرين أنها ليست المسؤولة عمّا حصل، وألقوا اللوم على وزارتي الثقافة والسياحة، باعتبارهما المسؤولتين عن إطلالة تمثّل
لبنان
في مسابقة عالمية، ولا يمكن لملكة الجمال أن تكون وحدها المسؤولة عن ذلك، إذ يتوجب أن يكون إلى جانبها فريق عمل محترف.
بدورها، ردّت بيرلا حرب على الانتقادات والتساؤلات حول عدم تعاونها مع مصممين لبنانيين عالميين لتصميم زيّها قائلة:
"كنت أتمنى العمل مع مصممين لبنانيين عالميين، وتواصلت مع كثيرين، لكن للأسف لم يكن هناك اهتمام. يتطلّب تصميم زيّ وطني الكثير من الوقت والجهد والالتزام، وليس الجميع مستعداً لتحمّل هذه المسؤولية. لذا، وقبل إطلاق الأحكام أو التعليقات،
أرجو
تفهّم الوقائع والجهد المبذول والوقت الذي استُثمر في محاولة إنجاز هذا العمل. فعندما لا يكون هناك اهتمام أو تجاوب من أي من الطرفين، لا يعود بإمكاني فعل المزيد".
ومع ذلك، ردّ بعض المنتقدين بأن العمل لا يقتصر على الأسماء العالمية، إذ إن هناك الكثير من المصممين اللبنانيين الجديرين، وكان بإمكانهم تصميم زيّ يتناسب مع مستوى المسابقة.
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