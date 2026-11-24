فقد انتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي التصميم من حيث الفكرة والتنفيذ على حد سواء، حيث بدا أن الفكرة والتصميم مولّدان بالذكاء الاصطناعي. أما التنفيذ، فبدا على شكل لوحتين كرتونيتين تشبهان الجناحين، مربوطتين بأربطة رديئة المظهر، وقد زُيّنتا ببعض الرموز ، كالفنانة والأديب ، مع ظهر أبيض بالكامل.وشبّه البعض هذا العمل ببحث مدرسي غير مكتمل، لا يليق بمستوى مسابقة جمال عالمية، وكأنه مطبوع بواسطة إحدى آلات الطباعة، أو أقرب إلى قصاصة ورق.في المقابل، دافع البعض عن ملكة الجمال، معتبرين أنها ليست المسؤولة عمّا حصل، وألقوا اللوم على وزارتي الثقافة والسياحة، باعتبارهما المسؤولتين عن إطلالة تمثّل في مسابقة عالمية، ولا يمكن لملكة الجمال أن تكون وحدها المسؤولة عن ذلك، إذ يتوجب أن يكون إلى جانبها فريق عمل محترف.بدورها، ردّت بيرلا حرب على الانتقادات والتساؤلات حول عدم تعاونها مع مصممين لبنانيين عالميين لتصميم زيّها قائلة:"كنت أتمنى العمل مع مصممين لبنانيين عالميين، وتواصلت مع كثيرين، لكن للأسف لم يكن هناك اهتمام. يتطلّب تصميم زيّ وطني الكثير من الوقت والجهد والالتزام، وليس الجميع مستعداً لتحمّل هذه المسؤولية. لذا، وقبل إطلاق الأحكام أو التعليقات، تفهّم الوقائع والجهد المبذول والوقت الذي استُثمر في محاولة إنجاز هذا العمل. فعندما لا يكون هناك اهتمام أو تجاوب من أي من الطرفين، لا يعود بإمكاني فعل المزيد".ومع ذلك، ردّ بعض المنتقدين بأن العمل لا يقتصر على الأسماء العالمية، إذ إن هناك الكثير من المصممين اللبنانيين الجديرين، وكان بإمكانهم تصميم زيّ يتناسب مع مستوى المسابقة.