وقال مصدر أمني، في تصريح لـ ، إن " كان يستقل دراجة هوائية، قبل أن يصطدم بعجلة من نوع دودج «أوباما»، ما أسفر عن وفاته، فضلاً عن إصابة أحد ركاب العجلة، وهو ضابط".وأضاف المصدر، أن "الكشف المروري الذي أُجري في موقع الحادث أظهر تقصير الرحالة الياباني في وقوع الحادث".