وذكرت الوزارة، في بيان، أن حديث وزير السياحة بشأن الجواز الخادم جاء استناداً إلى تأكيد الجانب الإيراني أن هذا الجواز يُمنح للمقيمين الأفغان والباكستانيين لغرض تنظيم دخولهم إلى ومغادرتهم خلال الزيارة الأربعينية، ويُصدر مجاناً.وأوضحت أن إعادة فرض الرسوم السياحية لا تشمل الزوار الإيرانيين واللبنانيين، كون بلديهما لا تستوفيان رسوماً من العراقيين، وفق مبدأ المعاملة بالمثل.وأضافت الوزارة أنها بصدد مراجعة قرار إيقاف استيفاء الرسوم السياحية عن مواطني 44 دولة تفرض رسوماً مالية على العراقيين ولا تلتزم بمبدأ التعامل بالمثل.