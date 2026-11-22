– محليات



تواصل الملاكات الهندسية والفنية في للمجاري أعمال تنفيذ مشروع مجاري الكبير، بمتابعة مباشرة من مدير عام المديرية المهندس آل .

وتتضمن الأعمال الجارية تنفيذ الفقرات المدنية في محطات الرفع، ومد الأنابيب، وإنشاء المانهولات، مع استمرار العمل لاستكمال الفقرات المتبقية وفق المواصفات الفنية المعتمدة والتوقيتات الزمنية المحددة.



ويهدف المشروع إلى تطوير منظومة الصرف الصحي في ، وتحسين الواقع الخدمي والبيئي، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.