‏وقال رئيس دائرة الإعلام والعلاقات في الوزارة اللواء الدكتور ، في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، إن "ملاكات والمعلومات المدنية باشرت إجراءات التحديث الإلكتروني لبيانات السكن، من خلال افتتاح شعب مختصة بذلك ببغداد والمحافظات، وضمن مشروع متكامل يهدف إلى اعتماد ، مستمسكاً أساسياً يحوي جميع البيانات الشخصية للمواطن، بضمنها الخاصة بالسكن".وذكر أن "النظام الجديد سيتيح للمواطنين استخدام تطبيق إلكتروني عبر الهواتف النقالة، للاطلاع على بيانات السكن وتحديثها إلكترونياً من خلال الرقم الوطني المثبت في ، من دون الحاجة إلى إصدار وثيقة جديدة أو استحداث مستمسك آخر، إذ سيكون الاعتماد على البطاقة الوطنية حصراً بجميع التعاملات".واشار الى "أهمية الإجراء كونه لا يقتصر على اختزال عدد الوثائق الرسمية، بل يخفف الأعباء اليومية عن المواطنين، كما انه يقلل الحاجة إلى مراجعة دوائر ، فضلاً عن تسريع إنجاز المعاملات وتبسيط الإجراءات الإدارية، من خلال الاكتفاء بمستمسك رسمي واحد"، موضحا ان "المشروع يأتي ضمن مسار أوسع يهدف الى تحديث منظومة الأحوال المدنية المعتمدة والانتقال التدريجي نحو تقديم خدمات حكومية بشكل إلكتروني كامل، بما ينسجم مع متطلبات عملية التحول الرقمي الجاري العمل بها، اضافة الى اسهامه في تعزيز كفاءة عمل المؤسسات الحكومية، بالتزامن مع تسهيل حصول المواطنين على الخدمات".