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الداخلية تبدأ إجراءات دمج بطاقتي السكن والموحدة
محليات
2026-11-22 | 02:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
4,960 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
باشرت
وزارة الداخلية
إجراءات دمج معلومات بطاقة السكن ضمن
البطاقة الوطنية الموحدة
، بهدف توحيد المستمسكات الرسمية واختصار الوقت والجهد لإنجاز المعاملات الحكومية.
وقال رئيس دائرة الإعلام والعلاقات في الوزارة اللواء الدكتور
مقداد ميري
، في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته
السومرية نيوز
، إن "ملاكات
مديرية الجنسية
والمعلومات المدنية باشرت إجراءات التحديث الإلكتروني لبيانات السكن، من خلال افتتاح شعب مختصة بذلك ببغداد والمحافظات، وضمن مشروع متكامل يهدف إلى اعتماد
البطاقة الوطنية
، مستمسكاً أساسياً يحوي جميع البيانات الشخصية للمواطن، بضمنها الخاصة بالسكن".
وذكر أن "النظام الجديد سيتيح للمواطنين استخدام تطبيق إلكتروني عبر الهواتف النقالة، للاطلاع على بيانات السكن وتحديثها إلكترونياً من خلال الرقم الوطني المثبت في
البطاقة الوطنية الموحدة
، من دون الحاجة إلى إصدار وثيقة جديدة أو استحداث مستمسك آخر، إذ سيكون الاعتماد على البطاقة الوطنية حصراً بجميع التعاملات".
واشار الى "أهمية الإجراء كونه لا يقتصر على اختزال عدد الوثائق الرسمية، بل يخفف الأعباء اليومية عن المواطنين، كما انه يقلل الحاجة إلى مراجعة دوائر
وزارة الداخلية
، فضلاً عن تسريع إنجاز المعاملات وتبسيط الإجراءات الإدارية، من خلال الاكتفاء بمستمسك رسمي واحد"، موضحا ان "المشروع يأتي ضمن مسار أوسع يهدف الى تحديث منظومة الأحوال المدنية المعتمدة والانتقال التدريجي نحو تقديم خدمات حكومية بشكل إلكتروني كامل، بما ينسجم مع متطلبات عملية التحول الرقمي الجاري العمل بها، اضافة الى اسهامه في تعزيز كفاءة عمل المؤسسات الحكومية، بالتزامن مع تسهيل حصول المواطنين على الخدمات".
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