وذكر بيان للقيادة، ورد لـ ، ان "قيادة شرطة واستكمالاً للخطط المرسومة للأمن المناطقي ولتعزيز الأمن والإستقرار وإنفاذ القانون، تتمكن ومن خلال تشكيلاتها الأمنية بإسناد الأجهزة والوكالات الاستخبارية الملحقة بها، من إلقاء القبض على عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة بينهم 25 مخالف لشروط وضوابط وأثنين آخرين أطراف مشاجرة مسلحة وذلك ضمن مناطق ( الكفاءات ، النهضة/باب الشيخ ، كم سارة) بجانب الرصافة".واضاف البيان، انه "تم إحالة المتهمين والمضبوطات أصولياً إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".