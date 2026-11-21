وقال الصحاف في بيان إن "السفارة أعادت مهاجرين اثنين إلى بشكل طوعي"، موضحاً أن "المهاجرين كانا قد دخلا ليبيا بشكل غير شرعي بهدف العبور إلى أوروبا عبر ".وتابع أن "الجهود الإنسانية والخدمية والقنصلية تقدم للمهاجرين بأعلى مستوى للحفاظ على سلامتهم وإعادتهم بشكل طوعي إلى ذويهم"، لافتاً الى أن "السفارة نجحت حتى الآن بإعادة (410) مهاجرين، ولا تزال تتقصى مصير آخرين".وجدد الصحاف دعوة العائلات العراقية إلى "عدم الانخراط في أنشطة شبكات تهريب وتجارة البشر"، موضحاً أن "السفارة وعبر منصاتها الرسمية لطالما كررت نشر الإعلانات والتحذيرات من مخاطر ذلك".