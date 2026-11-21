وقال الفريق معن في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، إنه "تم افتتاح الطريق الرابط بين اللطيفية - جرف النصر - ".ويوم امس، أكدت ، أن عملية افتتاح الطريق الرابط بين وقضاء جرف النصر وصولاً إلى ، أمام حركة المواطنين والعجلات، ستكون اليوم السبت الساعة السادسة صباحاً.