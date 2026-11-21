‏وقالت الهيئة في بيان ورد لـ أن "غداً الأحد سيكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم على العموم، مع تساقط امطار متوسطة الشدة تكون رعدية أحياناً في من البلاد، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الشمالية والجنوبية ومقاربة في المنطقة الوسطى عن اليوم السابق".وأضافت أن "طقس يوم الإثنين سيكون غائماً جزئياً على العموم مع تشكل الضباب في الصباح الباكر في المنطقة الشمالية يزول تدريجياً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً على العموم عن اليوم السابق"، مشيرة إلى أن "الثلاثاء القادم سيكون الطقس غائماً جزئياً في المنطقة الوسطى، وصحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الشمالية والجنوبية مع تشكل الضباب صباحاً في ويزول خلال النهار، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقة الشمالية ومقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية عن اليوم السابق"،وأوضحت أن "يوم الأربعاء سيكون الطقس غائماً جزئياً في عموم البلاد، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقة الشمالية وترتفع قليلاً في المنطقة الوسطى ومقاربة في المنطقة الجنوبية عن اليوم السابق".