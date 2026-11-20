وذكرت المديرية في بيان ورد لـ ، انه "تمكنت فرق الدفاع المدني، من إنقاذ خمسة أفراد كانوا محتجزين داخل إحدى الشقق في الطابق العاشر بمجمع النسيم السكني في منطقة ، بالتزامن مع إخلاء 25 عائلة من سكان البناية كإجراء احترازي، إثر اندلاع حادث حريق داخل مبنى في المجمع".وتابعت: "كانت الفرق قد هرعت فور تلقي البلاغ إلى موقع الحادث، حيث عمدت إلى تطويق النيران والسيطرة عليها بمهنية عالية، بالتوازي مع تنفيذ عمليات الإخلاء الشاملة للمبنى تحسباً لامتداد ألسنة اللهب وحفاظاً على أرواح المواطنين".واكملت: "أسفرت الجهود الميدانية السريعة عن إنهاء الحادث دون تسجيل أي إصابات بشرية تذكر، مع تقليل الأضرار المادية إلى أدنى حد ممكن".