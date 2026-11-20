وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ ، أن عملية القبض جرت خلال جولات ميدانية نفذتها مفارز المنفذ داخل الكمركي، بناءً على معلومات دقيقة وردت من منتسبي المنفذ، أسهمت في رصد المتسللين وتحديد مواقعهم ومحاصرتهم وإلقاء القبض عليهم داخل ساحة المسافرين.وأضافت أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى مركز شرطة ، تمهيداً لعرضهم أمام المختص واستكمال الإجراءات اللازمة.وأكدت الهيئة استمرار إجراءاتها الأمنية والرقابية لمنع حالات التسلل والدخول غير القانوني، وتعزيز السيطرة على المنافذ الحدودية وحماية أمن البلاد وسلامة المواطنين.