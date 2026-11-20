وقالت خضر إنها شاهدت الشرع خلال وجوده في المنزل، وإنها كُلّفت آنذاك بتقديم الشاي له، مشيرة إلى أنها تتذكر اللقاء ومستعدة للإدلاء بشهادتها بشأن هذه الواقعة.وأضافت أن لديها استعداداً لعرض ما شاهدته خلال فترة احتجازها، أمام جلسة تحقيق دولية بشأن الإبادة الجماعية التي تعرض لها الأيزيديون على يد تنظيم ، والمقرر عقدها في العاصمة الألمانية .وتأتي هذه الشهادة في إطار الجهود الدولية الرامية إلى توثيق الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها تنظيم داعش بحق أبناء المكون الأيزيدي، والكشف عن ملابسات تلك الجرائم ومحاسبة المتورطين فيها.