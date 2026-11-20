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ناجية أيزيدية تكشف تفاصيل لقائها بأحمد الشرع خلال فترة اختطافها من قبل داعش: قدمت له الشاي
محليات
2026-11-20 | 02:35
Alsumaria Tv
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0 شوهد
السومرية
نيوز- محلي
كشفت الناجية الأيزيدية إخلاص خضر عن تفاصيل تتعلق بمشاهدتها الرئيس السوري الحالي أحمد الشرع، خلال فترة اختطافها واحتجازها من قبل تنظيم
داعش
الإرهابي، مؤكدة أنها التقت به داخل المنزل الذي كانت محتجزة فيه.
وقالت خضر إنها شاهدت الشرع خلال وجوده في المنزل، وإنها كُلّفت آنذاك بتقديم الشاي له، مشيرة إلى أنها تتذكر اللقاء ومستعدة للإدلاء بشهادتها بشأن هذه الواقعة.
وأضافت أن لديها استعداداً لعرض ما شاهدته خلال فترة احتجازها، أمام جلسة تحقيق دولية بشأن الإبادة الجماعية التي تعرض لها الأيزيديون على يد تنظيم
داعش
، والمقرر عقدها في العاصمة الألمانية
برلين
.
وتأتي هذه الشهادة في إطار الجهود الدولية الرامية إلى توثيق الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها تنظيم داعش بحق أبناء المكون الأيزيدي، والكشف عن ملابسات تلك الجرائم ومحاسبة المتورطين فيها.
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