وذكرت الوزارة، في بيان ورد لـ ، أن " وقعت عقداً مع تحالف شركتي (Supercell Group) و(Flag Telecome)، لإنشاء ضوئي جديد (ترانزيت)".واشارت الى ان "العقد جاء لاستيعاب الطلبات الدولية المتزايدة".