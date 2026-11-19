وذكر مكتب في بيان ورد لـ ، ان "رئيس ، القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي،أصدر حزمة من التوجيهات المهمة تخص عمل المقر المسيطر في ناحية جرف النصر، وذلك خلال استقبال قائد المقر ونائبه، بحضور ومدير للقوات المسلحة ".وتابع: "تضمنت التوجيهات الإسراع بفتح جميع الطرق المغلقة في ناحية جرف النصر، والتشديد على أن الجيش العراقي والقوات الأمنية الأخرى ستفرض هيبة الدولة على جميع الارض العراقية، وفقا للدستور والقانون".وأكد الزيدي، "عمل الحكومة على حماية ارواح ومصالح المواطنين في أي منطقة من مناطق البلد، ومنع اي حالة للتجاوز والاعتداء على الحقوق العامة والخاصة"، مشيراً إلى أن "قواتنا الأمنية هي بمثابة جسد واحد وتتكامل في عملها باختلاف الصنوف والتشكيلات".