وقال المتحدث باسم الأمانة، عدي الجنديل، إن العقوبات تشمل كل من يتسبب بتشويه الساحات، أو يقطع الطريق، أو يرمي النفايات، أو يشوه التقاطعات والشوارع العامة بأي شكل من الأشكال، بحسب .وأضاف أن الغرامة المفروضة على التجاوزات على الأرصفة تبلغ مليون دينار، فيما تبلغ مليون دينار بحق من يرمي المياه الثقيلة بصورة مباشرة على الشوارع الرئيسة والفرعية، فضلاً عن غرامة مليون دينار وغرامة 500 ألف دينار بحق من يغسل عجلاته على الطرق العامة والرئيسة.وأشار إلى أن غرامات رمي أو ترك أنقاض البناء والنفايات في الشوارع تتراوح بين 500 ألف دينار ومليون دينار، فيما تصل غرامة رمي الأنقاض الكبيرة في الأماكن غير المخصصة لها باستخدام الآليات إلى ما بين مليوني و5 ملايين دينار.ولفت إلى أن الأمانة تطبق هذه الغرامات استناداً إلى قانون 296.