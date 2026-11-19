وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ ، أن "فريق شعبة التحري والضبط في انتقل إلى مديريتي التنفيذ والتسجيل العقاري في قضاء بلد، ورصد وجود مكاتب غير قانونية تعمل داخل المديريتين دون موافقات أصولية".وأضافت، أن "العملية أسفرت عن ضبط مدير تنفيذ قضاء بلد لسماحه لمكتبي استنساخ بالعمل داخل الدائرة بشكل غير قانوني، فضلاً عن ضبط مسؤول المخزن لقيامه بتسليم أضابير تنفيذية للمكتبين خلافاً للضوابط والتعليمات".وأشارت الهيئة إلى "ضبط 5 متهمين آخرين يديرون تلك المكاتب ويمارسون تعقيب المعاملات دون موافقات أصولية، مع التحفظ على مجموعة من الأضابير التنفيذية والعقارية بداخلها"، مبينةً أن "قاضي النزاهة في قرر توقيف المتهمين السبعة وفق أحكام المادة (456) من قانون العقوبات".