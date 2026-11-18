وقال حملان في بيان ورد لـ ، إن "يوم الأحد الموافق 2026/12/20، سيكون موعداً لإطلاق التقديم الإلكتروني على قروض ، ويستمر لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الأحد الموافق 2026/12/27".واضاف ان "القروض تأتي ضمن توجيه رئيس ، علي فالح ، لمبادرات البنك المركزي بتخصيص مبالغ لدعم قطاع العقار والإسكان"، مبيناً أنه "تم تخصيص مبلغ (500) مليار دينار من البنك المركزي لإطلاق (10,000) جديد، توزّع على المحافظات وفقاً لنسبة السكان ومستويات خط الفقر، بالاعتماد على البيانات الإحصائية لوزارة التخطيط".وأكد أن "التقديم سيكون متاحاً لجميع المحافظات في آنٍ واحد، وعلى مدار الساعة، ولمدة أسبوع"، لافتا إلى ان "الحد الأعلى للقرض يبلغ (60) مليون دينار في والمحافظات، بفائدة تناقصية تبلغ (2%)، على أن تكون مدة التسديد (15) عاماً".من جانبه، أوضح في الوزارة، أن "مساحة الأرض المخصصة للبناء يجب ألا تقل عن (100) م²، وألا تقل مساحة البناء عن (65) م²، فيما حُدّد عمر المتقدمين بين (18 و65) عاماً".وبيّن أن "معايير المفاضلة بين المتقدمين تتضمن نوع البناء، سواء أكان بناءً جديداً، أم إضافة بناء جانبي، أم هدماً وإعادة بناء، أم إضافة طابق أول، فضلاً عن عمر المتقدم، وحالته الاجتماعية، وعدد الأولاد، وشمول الجرحى وذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الشهداء، إلى جانب تاريخ إجازة البناء، سواء أكانت صادرة في سنة التقديم أم قبل سنة أو سنتين"وأكد المركز الإعلامي أن "آلية التقديم ستكون ميسرة للمواطنين من خلال تحميل تطبيق الإسكان العراقي على متجري (App Store) و(Google Play)، ولا تتطلب الاستعانة بأي وسيط، داعياً المواطنين إلى التقديم بأنفسهم، وعدم الوقوع ضحية ضعاف النفوس والمستغلين".