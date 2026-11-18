وقال مدير عام المديرية، المهندس آل ، إن وتيرة العمل في المشروع تشهد تصاعداً، مشيراً إلى أن نسب الإنجاز تعكس جهود الكوادر الهندسية والفنية لتنفيذ الأعمال وفق جدول التقدم المحدد.وأضاف أن المشروع يتضمن تنفيذ شبكات مياه الصرف الصحي ومياه الأمطار، إلى جانب أعمال الكهرباء والاتصالات وتبليط الشوارع وإنشاء الأرصفة بالطابوق المقرنص.وأكد آل ميرزا الحرص على إنجاز جميع فقرات المشروع وفق المواصفات الفنية المعتمدة، بما يسهم في تحسين الواقع الخدمي والعمراني في القضاء.