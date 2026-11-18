وأوضح القرار، الصادر بتاريخ 18 تشرين الثاني 2026، أن المجلس قبل الطعن من الناحية الشكلية لاستيفائه المدة والأسباب القانونية، لكنه وجد أن القرار المطعون فيه صحيح وموافق للقانون، ما دفعه إلى تأييده ورد الطعن من الناحية الموضوعية.الوثيقة: