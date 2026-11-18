وقال المصدر في حديث لـ ، إن "طالب مدرسة من مواليد عام 2015 لقي مصرعه نتيجة تعرضه لحادث دهس أثناء عبوره الشارع العام ضمن منطقة "، مبيناً أنه "تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي واعتقال السائق المتسبب بالحادث".وأضاف المصدر، أن "حادث دهس آخر وقع ضمن سريع الدورة وبالقرب من محطة تعبئة وقود اللؤلؤة، حيث أقدمت عجلة مسرعة نتيجة عدم انتباه سائقها على دهس رجل كبير في السن، ما أسفر عن وفاته في الحال"، مشيراً إلى "اعتقال السائق الداهس وإيداعه التوقيف لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".