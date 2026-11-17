وذكر بيان للوزارة بيان ورد لـ ، انه " "تعلن وزارة التربية/اللجنة الدائمة للامتحانات العامة، فتح باب التقديم للامتحانات التمهيدية (الخارجي) للعام الدراسي 2026–2027، للدراسات الابتدائية والمتوسطة والإعدادية بفروعها كافة، اعتبارا من الأحد 22 تشرين الثاني ولغاية الخميس 31 كانون الأول 2026، في للتربية بالمحافظات كافة".واضاف البيان ان "الوزارة اشترطت للابتدائية أن يكون المتقدم بعمر 18 سنة فأكثر، ومن خريجي الصف الرابع الابتدائي في التعليم العام، أو المستوى الثاني في التعليم المسرع، أو المجتازين للمرحلة التكميلية في مراكز محو الأمية، أما المتوسطة والإعدادية، فيشترط مضي ثلاث سنوات دراسية على إنهاء المرحلة السابقة، ويعفى من شرط الانتظار من أكمل 28 سنة فأكثر".واشار البيان ان "أجور الاشتراك حددت بـ25 ألف دينار للدراسة الابتدائية، و50 ألف دينار لكل من المتوسطة والإعدادية، تسدد إلكترونيا عبر بطاقة (كي كارد)".واوضح البيان ان "التقديم يكون باستمارة تسحب من الموقع الرسمي للوزارة، مع تقديم بطاقة السكن والصور والمستمسكات المطلوبة، فيما تجرى الامتحانات داخل مراكز المحافظات حصرا".