وقال المتحدث إن " يمر بمرحلة حساسة قد تتطور إلى أزمة كبيرة إذا لم يتم التعامل معها بحكمة"، محذراً من "وجود أطراف تسعى إلى إشعال الخلاف بين أبناء الوطن الواحد، رغم ما جمع والأجهزة الأمنية من تضحيات ودماء مشتركة خلال السنوات الماضية".وأضاف أن "أبناء كتائب شاركوا إلى جانب القوات الأمنية في "، مؤكداً "رفضهم الدخول في أي مواجهة مع ، وداعياً السياسيين إلى عدم المراهنة على حدوث اقتتال بين الطرفين".وأشار إلى أن "الكتائب لم تشارك في تشكيل العملية السياسية أو الحصول على مناصب حكومية"، مبيناً أن "دورها، انحصر في مواجهة أعداء العراق والقتال إلى جانب القوات الأمنية".وفي ما يتعلق بالاتهامات المتعلقة بوجود أنابيب وقود مثقوبة وتسريب النفط منها، أوضح أن "المعمل الذي عرضه خلال المؤتمر يبعد نحو خمسة كيلومترات عن الأنابيب المشار إليها"، مؤكداً أن "الموقع مفتوح أمام المختصين للاطلاع عليه والتحقق من طبيعة المكان والمواد الموجودة فيه".وبيّن أن "المعمل بدائي وقديم، ويُستخدم عند حدوث أزمات الوقود لتحويل النفط الأسود، الذي يتم شراؤه على النفقة الخاصة، إلى غاز يُستفاد منه في تشغيل المولدات الكهربائية وبعض السيارات، نافياً أن يكون الموقع بالشكل الذي جرى الحديث عنه".وختم بالتأكيد على "عدم السماح بحدوث فتنة أو اقتتال بين أبناء العراق"، معرباً عن "ثقته بدور العقلاء وأصحاب الرأي والسياسة في احتواء الأزمة والحفاظ على الاستقرار".