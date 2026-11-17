وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ ، أن “اللقاء تناول مناقشة توقيع مذكرة تفاهم للتعاون العدلي والقانوني وتبادل المحكومين بين والسودان، بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين والخرطوم”.وأضافت أن “الجانبين أكدا أهمية توسيع مجالات التنسيق والتعاون المشترك، بما يخدم المصالح المتبادلة للشعبين، ويعزز الشراكة في المجالات القانونية والعدلية، وبما ينسجم مع الاتفاقيات والأطر القانونية المعمول بها”.