وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ان "معلوماتٍ وردت إليها عن نشاط عصابةٍ مُتخصِّصةٍ بسرقة القطع الأثريَّة والاتجار بها، تعتزم بيع قطعةٍ أثريَّةٍ نادرةٍ إلى أحد التجَّار بمبلغ (750) ألف دولار، بتواطؤ جهاتٍ معنيَّةٍ".وأضافت إنَّ "فريق عملٍ شرع، فور صدور القرار القضائيِّ، بتنفيذ عمليَّة تقصٍّ وتحرٍّ ونصب كمينٍ مُحكمٍ للإيقاع بالمُتَّهمين، مُبيِّنةً أنَّ الفريق تمكَّن من ضبط أحد المُتَّهمين، وهو موظَّفٌ منسوبٌ إلى الشركة العامَّة للتجهيزات الزراعيَّة / فرع ، وبحوزته القطعة الأثريَّة النادرة".وتابعت ان "المُتَّهم أقرَّ، خلال استجوابه، باشتراكه مع مُتَّهمين آخرين في عمليَّات بيع القطع الأثريَّة"، مُنوِّهةً بأنَّ "التحقيقات قادت إلى تشخيص أحد التجَّار المُتَّهمين بالتورُّط في تلك العمليَّات، واستصدار أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّه، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة اللازمة بحقِّه ومثوله أمام القضاء".ونوّهت "بتنظيم محضر ضبطٍ أصولي بالعمليَّة، التي نُفِّذَتْ وفق أحكام المادة (40) من والتراث العراقيّ، وعرضه بصحبة المُتَّهم والمبرزات على السيد المُختصّ؛ الذي قرَّر توقيف المُتَّهم على ذمة التحقيق".