وقال سمير، في تصريح نشرته وتابعته ، إن " سجلت تراجعاً كبيراً في أعداد المخالفات المرتكبة في شوارع "، مبيناً أن "ذلك يعود إلى تنامي الثقافة المرورية لدى المواطن والتزامه بالإرشادات والتعليمات المرورية، فضلاً عن توظيف المفارز المرورية المنتشرة في شوارع العاصمة بشكل جيد وفعال".وأضاف أن "المفارز المرورية لم تعد تفرض غرامات مرورية مباشرة على السيارات التي تتوقف على جانب الطريق، إذ لجأ رجال المرور إلى اتباع أساليب التحذير والإرشاد وتوعية المواطنين بتجنب ارتكاب تلك المخالفة قبل فرض الغرامة".وتابع أن "جميع المبالغ التي تتقاضاها مديرية المرور، سواء في دوائر التسجيل أو تلك المستحصلة عن طريق الغرامات، تعد مبالغ سيادية تذهب إلى ".