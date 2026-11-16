دعا مدير لائتلاف دولة القانون ، الاثنين، إلى حل الإشكال بشأن منطقة جرف النصر بالتفاهم والحوار بما يحمي الثروة الوطنية.

‏وقال في تغريدة على منصة "إكس"، "موقفنا واضح: ندعو إلى حل الإشكال بالتفاهم والحوار بما يحمي الثروة الوطنية ويصون مصالح ".

وأضاف "نرفض أي تهريب للنفط أو تلاعب به، ومن يثبت تورطه يتحمل المسؤولية"، مردفا "كما نرفض انزلاق الأزمة إلى مواجهة مسلحة، فالطرفان إخوتنا ونحرص عليهما، والنفط ثروة العراق وواجبنا جميعاً حمايتها".

وقرر ، مساء أول أمس السبت، إحالة المتورطين بملف تهريب النفط في جرف النصر التي تم كشفها مؤخراً إلى القضاء، كما قرر إعفاء عدد من القيادات الأمنية والإدارية بينهم قائد شرطة ، فيما أكدت اللجنة التحقيقية بشأن تهريب النفط صحة معلومات وكالة الاستخبارات.