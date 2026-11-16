وثائق وأدلة مصوّرة.. تفاصيل جديدة عن عمليات تهريب النفط في جرف الصخر

وقال عضو اللجنة، علي انهير، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "اللجنة النيابية المشكلة بموجب الأمر النيابي (198) للتحقيق في ملف تهريب النفط، استضافت أعضاء التي توجهت إلى منطقة ، فضلاً عن ممثلين عن والوكالات الاستخبارية في وزارتي الداخلية والدفاع وجهاز مكافحة الإرهاب وهيئة ، للاطلاع على نتائج التحقيقات بشأن عمليات تهريب النفط".وأضاف ،أن "التقارير التي اطلعت عليها اللجنة كانت صادمة، وتضمنت أدلة ووثائق تثبت وجود عمليات تهريب في منطقة جرف الصخر، مدعومة بصور ومقاطع فيديو ولقطات التقطتها طائرات مسيّرة".وأشار إلى أن "المعلومات الواردة في التقارير وما رصدته الكاميرات الحرارية تشير إلى استخدام نحو 25 صهريجاً في عمليات التهريب، تبلغ سعة الواحد منها 36 ألف لتر"، مشدداً على "ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لإنهاء عمليات التهريب في جرف الصخر، ومن ثم الانتقال إلى المناطق الأخرى".وأكد أن "رئيس والحكومة معنيان بهذا الملف، ولجنة الأمن والدفاع النيابية هي الداعم الأول للقوات الأمنية"، موضحاً أن "على كل من يرتدي الزي العسكري، مهما كانت مسمياته أو الجهة التي ينتمي إليها، الامتثال لأوامر القائد العام للقوات المسلحة".وشدد على أن "الحفاظ على أرواح العراقيين وحقن الدماء يجب أن يكونا في مقدمة الأولويات، وبما يحقق المصلحة العليا للبلاد"، مبيناً أن " والدفاع النيابية تؤيد إجراءات الحكومة الرامية إلى مسك الأرض في منطقة جرف النصر واستبدال القوة الماسكة لها".وفي ما يتعلق بتأجيل اجتماع اللجنة مع الوزراء المعنيين، أوضح انهير أن "الاجتماع أُجّل لإتاحة المجال أمام حضور رئيس مجلس النواب ونائبيه ورؤساء الكتل النيابية ورؤساء اللجان المختصة".وأكد أن "اللجنة ستقدم تقريرها النهائي بعد استضافة الوزراء المعنيين".