النزاهة ووكالة مكافحة الفساد الفرنسية يطلقان برنامج "منع الفساد في القطاعين العامّ والخاصّ"

وأضاف ، خلال كلمته بمُناسبة افتتاح فعاليَّات البرنامج التدريبيّ حول "منع الفساد في القطاعين العامّ والخاصّ" المنعقد بالتعاون مع وكالة مكافحة الفساد الفرنسيَّة ضمن بنود مُذكَّرة التفاهم المُوقَّعة بين الاتحاديَّة ووكالة مكافحة الفساد الفرنسيَّة، إنَّ يبــذلُ اليوم مساعيَ جادةً وحقيقيَّةً لتهيئة المناخ الملائم لاستقطاب الاستثمارات النوعيَّة ورؤوس الأموال الوطنيَّة والأجنبيَّة التي تُعدُّ الركيزة الأساس لدفع عجلة البناء والتنمية المستدامة، مُنوّهاً بأنَّ نجاحَ هذه الجهود سيغدو المصداقَ الحقيقيّ لنجاح مخرجات مكافحة الفساد الوطنيَّة.وأعرب عن أمله في أن يعكسَ هذا البرنامجُ الغاياتِ النبيلة للشراكاتِ والتفاهمات بين الجهات الدوليَّة النظيرة وأن يُسهم بفاعليةٍ في تحقيق أهدافِنا في تبادل الخبرات ونقل التجارب الفضلى والتعاون؛ من أجل الحدِّ من خطر الجرائم العابرة للحدود وتقليص تداعيات آفة الفساد على مستقبل الشعوب، مُنوّهاً بالمشاركة الفاعلة والمُساهمة الحقيقيَّة في المواثيق والاتفاقيات الإقليميَّة والدوليَّة والاستجابة لبنودها ومواثيقها، ومذكرات التفاهم الثنائيَّة المنبثقة عنها.من جانبه، أشار السفير الفرنسيُّ في (ألكسندر غارسيا)، إلى أنَّ الوكالة الفرنسيَّة لمُكافحة الفساد، هي مُسؤولةٌ عن دعم الجهات الحكوميَّة المُختصَّة في منع وكشف المُخالفات المُتعلّقة بالنزاهة، بالإضافة إلى مُراقبة تنفيذ تدابير مكافحة الفساد التي تتَّخذها هذه الجهات، لافتاً إلى أنَّ مكافحة الفساد قضيَّةٌ رئيسةٌ لكلٍّ من العراق وفرنسا، وهي مُرتبطةٌ ارتباطاً وثيقاً لتعزيز سيادة القانون، وتعزيز ثقة الجمهور في المُؤسَّسات، وضمان الاستخدام السليم للموارد العامَّة.وأشاد بجهود هيئه النزاهة التي تؤدّي دوراً محورياً في تنفيذ سياسة العراق في مجال منع الفساد ومكافحته من خلال أعمالها المُكثَّفة في مجال المُراقبة والتحقيق والتوعية، وتعزيز النزاهة في الحياة العامة، وتعزيز ثقة المُواطنين بمُؤسَّساتهم.يُشارُ إلى أنَّ البرنامج التدريبيَّ، الذي تستضيفه الأكاديميَّة العراقيَّة لمُكافحة الفساد للمُدَّة من (١٦ - ١١/١٩/ ٢٠٢٦)، يشتمل على محاضراتٍ وأوراق عملٍ، تتناول مواضيع شتَّى تتعلَّق بمُكافحة الفساد وطرق الوقاية منه، يتناوب على طرحها خبراء ومُختصون من الجانبين.