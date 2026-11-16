الإطاحة بشبكة ابتزاز انتحلت صفة رئيس الادعاء العام وهددت مسؤولين وقيادات أمنية

وذكر إعلام القضاء في بيان أن عملية القبض جرت بإشراف مباشر من المختص، وبالتنسيق مع خلية الاستخبارية، مبيناً أن التحقيقات أسفرت عن اعتراف المتهمين بانتمائهم إلى شبكة تمارس الابتزاز المالي ويترأسها أحد أفرادها.وأضاف البيان أن أحد المتهمين انتحل صفة رئيس الادعاء العام، وهدد وابتز مسؤولين ومديرين عامين وقيادات أمنية بمختلف الرتب في عدد من المحافظات، كما انتحل صفات الأمين العام لمجلس الوزراء والمشاور القانوني ومستشار في .وأشار إلى أن أفراد الشبكة كانوا يسعون إلى استحصال مبالغ مالية مقابل إصدار كتب تعيين أو نقل موظفين بين الوزارات، لافتاً إلى أن المحكمة اتخذت الإجراءات القانونية بحق المتهمين وصادقت أقوالهم قضائياً، تمهيداً لإحالتهم إلى المحكمة المختصة.