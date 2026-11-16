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الإطاحة بشبكة ابتزاز انتحلت صفة رئيس الادعاء العام وهددت مسؤولين وقيادات أمنية
محليات
2026-11-16 | 04:20
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
209 شوهد
السومرية نيوز
– أمن
أعلنت
محكمة تحقيق كربلاء
، اليوم الاثنين، إلقاء القبض على خمسة متهمين يشكلون شبكة إجرامية متخصصة بالابتزاز والمساومة المالية، انتحل أحد أفرادها صفة رئيس الادعاء العام في
مجلس القضاء الأعلى
، إضافة إلى مناصب عليا أخرى في الدولة.
وذكر إعلام القضاء في بيان أن عملية القبض جرت بإشراف مباشر من
قاضي التحقيق
المختص، وبالتنسيق مع خلية
الصقور
الاستخبارية، مبيناً أن التحقيقات أسفرت عن اعتراف المتهمين بانتمائهم إلى شبكة تمارس الابتزاز المالي ويترأسها أحد أفرادها.
وأضاف البيان أن أحد المتهمين انتحل صفة رئيس الادعاء العام، وهدد وابتز مسؤولين ومديرين عامين وقيادات أمنية بمختلف الرتب في عدد من المحافظات، كما انتحل صفات الأمين العام لمجلس الوزراء والمشاور القانوني ومستشار في
رئاسة الوزراء
.
وأشار إلى أن أفراد الشبكة كانوا يسعون إلى استحصال مبالغ مالية مقابل إصدار كتب تعيين أو نقل موظفين بين الوزارات، لافتاً إلى أن المحكمة اتخذت الإجراءات القانونية بحق المتهمين وصادقت أقوالهم قضائياً، تمهيداً لإحالتهم إلى المحكمة المختصة.
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