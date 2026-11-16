القضاء: أكثر من 33 ألف عقد زواج و6600 حالة طلاق في العراق خلال شهر

وأظهرت البيانات تصدر رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة عدد عقود الزواج بـ4440 عقداً، تلتها بـ3900 عقد، ثم بغداد/الكرخ بـ3798 عقداً، والبصرة بـ2996 عقداً.أما حالات الطلاق، فقد سجلت العدد الأعلى بـ1407 حالات، تلتها بـ1085 حالة، ثم بـ672 حالة، ونينوى بـ656 حالة.