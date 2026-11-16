أمانة بغداد والعتبة الكاظمية تطلقان حملة لزراعة 3 آلاف شجرة في الكاظمية

وقال بيان للأمانة إن ، وأمين عام العتبة مهدي، أطلقا الحملة التي انطلقت من متنزه الجوادين، وتشمل مختلف مناطق المدينة.وأضاف أن الأشجار جرى التبرع بها من قبل العتبة الكاظمية المقدسة، في إطار الشراكة المجتمعية لدعم مشاريع التشجير وتحسين .