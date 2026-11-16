عمليات بغداد تغلق معامل للكونكريت والبلوك مخالفة للضوابط البيئية في أبي غريب

وذكرت القيادة في بيان أن (241285)، وبمشاركة مفارز من جهاز ووزارة البيئة والدوائر البلدية وشرطة بيئة ، نفذت واجبات تدقيقية شملت المصانع والمعامل وأفران صهر المعادن غير المجازة.وأضافت أن الحملة أسفرت عن غلق عدد من معامل الكونكريت الجاهز والبلوك التي تعمل من دون موافقات أصولية، لمخالفتها الضوابط البيئية، وما تسببه من انبعاثات غازية وروائح ناتجة عن عمليات الإنتاج، الأمر الذي ينعكس على صحة المواطنين وسلامتهم.وأكدت القيادة استمرار أعمال اللجنة لمتابعة الأنشطة الصناعية المخالفة والحد من مصادر التلوث البيئي.