وزير المالية: سنصفر ملف العقود والأجور اليومية عبر التثبيت على الملاك

وقال ساري في حوار خلال ملتقى مراكز الفكر العراقية – التركية، وتابعته ، ان "هناك توجها لتصفير ملف العقود والأجور اليومية عبر التثبيت على الملاك الدائم".وأكد "احتساب سنوات الخدمة السابقة ضمن إجراءات تثبيت المتعاقدين والأجر اليومي"، لافتا الى "السعي الجاد لضبط الإنفاق العام وتعزيز الاستقرار الوظيفي والمالي في مؤسسات الدولة".