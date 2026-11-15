بالفيديو .. سقوط طفلين في بركة مخلفات نفطية بالمشرح ومخاوف من غياب إجراءات السلامة

وقال الناشط البيئي الجنوبي لـ ، إن "الطفلين سقطا في بركة للمخلفات النفطية، أمس، قبل أن تتدخل القوات الأمنية لإنقاذهما"، مشيرا إلى أن "أحد الطفلين تمكن من الخروج بصعوبة، فيما سارع إلى طلب المساعدة بعد قطعه مسافة تقدر بنحو كيلومتر للوصول إلى نقطة الشرطة".وأضاف أن "القوات الأمنية وصلت إلى موقع الحادث وتمكنت من إنقاذ الطفلين، بعد تعرض حياتهما للخطر نتيجة وجود المخلفات النفطية من دون أغطية أو سياج حماية"، لافتا إلى ان " تضم ستة حقول نفطية، تحتوي بعض مناطقها على حفر وبرك للمخلفات النفطية، فضلاً عن تسربات تحدث نتيجة أعطال في بعض الأنابيب، مؤكدين أن هذه المواقع تشكل خطراً على السكان والحيوانات والطيور المهاجرة".ولفت إلى أن "الحيوانات، ومنها والأبقار والأغنام والإبل، فضلاً عن الطيور المهاجرة والحيوانات البرية، تتعرض لمخاطر السقوط في تلك البرك، ما يؤدي إلى نفوقها"، محذرا من أن "وصول الخطر إلى الأطفال الذين يرعون الأغنام في تلك المناطق يمثل مؤشراً خطيراً على غياب إجراءات الحماية".وطالب والشركات العاملة في الحقول النفطية "بتحمل مسؤولياتها البيئية والإنسانية، ومعالجة المخلفات النفطية وإحاطة البرك والحفر الخطرة بالأسوار والحواجز اللازمة، فضلاً عن تكثيف الرقابة والمتابعة الميدانية"، مشددا "على ضرورة إلزام الشركات النفطية، ضمن عقود جولات التراخيص، بالالتزام بالاشتراطات والمحددات البيئية، وحماية حياة المواطنين والحيوانات والطيور والبيئة المحيطة بالحقول النفطية، لمنع تكرار حوادث مماثلة".