شركة خطوط الأنابيب النفطية تصدر بيانا بشان مقطع فيديو في جرف الصخر

وقالت الشركة في بيان ورد لـ ، إن دخل إلى المنطقة بصفته عضواً في اللجنة التحقيقية المشكلة بأمر رئيس القائد العام للقوات المسلحة، ضمن الإجراءات التحقيقية والفنية المتعلقة بالموضوع، مشيرة إلى أن تصوير المقطع جرى من دون علم الشركة أو التنسيق معها.وأضافت أن الفيديو المتداول تضمن جزءاً مقتطعاً من حديث ، ما أدى إلى تفسير إحدى عباراته بمعزل عن سياقها الفني والموضوعي، وإعطائها دلالة لا تعبر عن المقصود منها.وأوضحت الشركة أن حديث الموسوي بشأن عدم وجود مشكلة في الأنابيب كان محدداً بالجزء الذي جرت معاينته وفحصه ميدانياً، والذي تتراوح مسافته بين 200 و300 متر فقط، ولا يشمل كامل امتداد الأنبوب البالغ نحو 5100 متر.وأكدت أن ما ورد في المقطع لا يمثل تقييماً فنياً شاملاً أو حكماً نهائياً على كامل مسار الأنبوب، وإنما يتعلق بالجزء المحدد الذي خضع للمعاينة، وضمن الإحداثيات المعتمدة في الإجراءات الفنية والتحقيقية للجنة المختصة.وشددت على أن مشاركة مديرها العام في اللجنة تأتي ضمن المهام والواجبات الموكلة إليه، فيما تبقى النتائج والاستنتاجات النهائية منوطة بما ستتوصل إليه اللجنة المشكلة من عدة جهات وأطراف، بعد استكمال أعمالها ورفع توصياتها وفق السياقات المعتمدة.ودعت الشركة وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى توخي الدقة والمهنية والمسؤولية في تداول المعلومات والتصريحات، ونقل الوقائع في سياقها الكامل، والابتعاد عن اجتزاء الأحاديث أو تأويلها بما قد يؤدي إلى تكوين تصورات غير دقيقة لدى الرأي العام.