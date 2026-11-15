النزاهة تسجل 228 إخباراً وقضية جزائية بشأن تهريب النفط خلال الأعوام 2024–2026

وذكر بيان للهيئة، أنَّ الموقف الإحصائيَّ لدائرة التحقيقات في الهيئة كشف عن تسجيل (١٥٢) قضية جزائيَّة و(٧٦) إخباراً على خلفيَّة شبهات ومُخالفاتٍ تتعلَّق بهذا الملف، مبينة أنَّ القضايا الجزائيَّة المُسجَّلة تضمَّنت (٥٣) قضيةً لا تزال قيد التحقيق؛ لاستكمال الإجراءات التحقيقيَّة والقانونيَّة بشأنها، فيما أُحيلت (١١) قضيةً على محكمة الموضوع المُختصَّة.وأضافت إنَّ الموقف الإحصائيَّ للإخبارات المُسجَّلة بشأن ملف تهريب النفط، والبالغ عددها (٧٦) إخباراً، أظهر أنَّ (٣٧) منها لا تزال قيد التحرّي.