الزيدي يؤكد أهمية تأمين جميع المتطلبات اللازمة من الغذاء والدواء والوقود لمواجهة أي أزمة

وذكر بيان لمكتب ، ان "رئيس ، القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي، ترأس اليوم الأحد، اجتماع لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث".وشهد الاجتماع "مناقشة عدد من الملفات المدرجة على جدول الأعمال، حيث اطلع السيد الزيدي على ملخص الاستراتيجية الوطنية لمواجهة الأزمات والكوارث، المعدة من قبل ".واكد الزيدي "أهمية تأمين جميع المتطلبات اللازمة من الغذاء والدواء والوقود، لمواجهة أي أزمة سواء كانت طبيعية أو بشرية، فضلاً عن تأمين الحماية للمنشآت الحيوية، وفي هذا الإطار وجه سيادته بتأمين التخصيصات المالية المناسبة لتوفير هذه المتطلبات".وشهد الاجتماع "عرض واجبات ومهام لإدارة الأزمات، والشراكات الدولية، التي من شأنها تعزيز التعاون مع الجهات والمنظمات ذات الصلة".