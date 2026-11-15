ديوان الرقابة المالية واتحاد الصحفيين العرب يبحثان دعم العمل الإعلامي في العراق

وذكرت العراقيين، في بيان اليوم الأحد (15 تشرين الثاني 2026)، أن اللقاء تناول آليات تعزيز والمؤسسات الإعلامية ضمن الأطر القانونية والدستورية، بما يحقق حماية المجتمع ويدعم دور في كشف التجاوزات والمخالفات داخل دوائر الدولة والحفاظ على المال العام.وأضاف البيان أن الجانبين بحثا أهمية العمل المشترك لمنع المبتزين من التأثير في المسار الديمقراطي والدستوري في ، وضمان ممارسة الصحفيين مهامهم في بيئة آمنة.من جانبه، أشاد بدور في رسم المسارات الصحيحة للسياسة المالية، مشيراً إلى أهمية خضوع عمل لتوجيه القضاء العراقي، الذي وصفه بالداعم الرئيسي للعمل الصحفي والإعلامي في البلاد.