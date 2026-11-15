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التربية: أكثر من 419 ألف طالب يخوضون امتحانات الدور الثالث في عموم العراق
محليات
2026-11-15 | 05:23
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
60 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
أعلنت
وزارة التربية
، الأحد، مشاركة 419 ألفاً و42 طالباً وطالبة في امتحانات الدور الثالث للعام الدراسي 2025–2026، في عموم
العراق
.
وذكرت الوزارة في بيان، أن الطلبة المشمولين يؤدون الامتحانات في المواد التي رسبوا فيها، موزعين على 1629 مركزاً امتحانياً للدراسة الأكاديمية و52 مركزاً للتعليم المهني.
وأضافت أن الامتحانات تحظى بمتابعة مباشرة من وزير التربية
عبد الكريم عبطان الجبوري
، واللجنة الدائمة للامتحانات واللجان الفرعية والمديرين العامين، لضمان انسيابية إجرائها وتوفير المستلزمات اللازمة.
وأكدت الوزارة أن امتحانات الدور الثالث تمثل فرصة إضافية أمام الطلبة لاستكمال مسيرتهم الدراسية وتحقيق النجاح.
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