التربية: أكثر من 419 ألف طالب يخوضون امتحانات الدور الثالث في عموم العراق

وذكرت الوزارة في بيان، أن الطلبة المشمولين يؤدون الامتحانات في المواد التي رسبوا فيها، موزعين على 1629 مركزاً امتحانياً للدراسة الأكاديمية و52 مركزاً للتعليم المهني.وأضافت أن الامتحانات تحظى بمتابعة مباشرة من وزير التربية ، واللجنة الدائمة للامتحانات واللجان الفرعية والمديرين العامين، لضمان انسيابية إجرائها وتوفير المستلزمات اللازمة.وأكدت الوزارة أن امتحانات الدور الثالث تمثل فرصة إضافية أمام الطلبة لاستكمال مسيرتهم الدراسية وتحقيق النجاح.