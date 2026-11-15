الامطار تعود غداً في العراق

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، أن "غداً الاثنين، سيكون الطقس صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وصحواً مع ظهور بعض الغيوم في وفرصة لتساقط أمطار خفيفَة في الأقسام الشمالية من المنطقة الشمالية مساءً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في عموم البلاد".وأضافت أن "يوم الثلاثاء، سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في عموم البلاد،ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل يوم أمس في جميع مناطق "، مشيرة إلى أن "الأربعاء القادم، سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في عموم البلاد مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة في الأقسام الجبلية من المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية ومقاربة في ".وذكرت أن "الخميس القادم، سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في عموم البلاد، ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل يوم أمس في جميع مناطق العراق".