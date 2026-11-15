التعليم تعلن نتائج تعديل الترشيح وقبول طلبة السنة السابقة (المقاعد الشاغرة)

وذكر بيان للوزارة، ورد لـ ، أنه "تم إعلان نتائج تعديل الترشيح وقبول طلبة السنة السابقة (المقاعد الشاغرة) للسنة الدراسية 2027/2026".وأوضح أن "نتائج تعديل الترشيح وقبول طلبة السنة السابقة تتضمن قبول (4130) طالبا على القناة العامة و(114) طالبا توزعوا على قناة ذوي الشهداء".وأكدت ، انه "بإمكان الطالب الحصول على نتيجة من خلال دخوله الى تطبيق (منصة قدم) وبعدها اختيار نتائج القبول/ التثبيت".