حادثان منفصلان في بغداد ضحيتهما مسن وشاب

وقال المصدر لـ ، إن "حريقاً اندلع داخل منزل في منطقة ، ما أسفر عن رجل مسن"، مشيراً إلى أن "المعلومات الأولية تفيد بأن الحادث نجم عن تماس كهربائي".وفي حادث منفصل، أضاف المصدر أن "شاباً من مواليد عام 2009 عُثر عليه مشنوقاً بواسطة حبل معلّق بسقف غرفته داخل منزله في حي الجزائر بمنطقة الشعب".وأوضح أن "ذوي الشاب أفادوا بأنه كان يعاني من اضطرابات نفسية، إلا أن خبير الأدلة الجنائية وجّه بفتح تحقيق في الحادثة، إثر تسجيل شكوك بشأن ملابسات الوفاة، للوقوف على أسبابه".