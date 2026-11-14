بينها شمولهم براتب الرعاية ومبادرة وطن.. الزيدي يصدر توجيهات تخص مرضى السكري

وذكر بيان لمكتب ، انه جاء ذلك خلال استقباله عدداً من الأطفال المصابين بالسكري، ضمن جمعية أصدقاء السكري، بالتزامن مع اليوم العالمي لمرض السكري، الذي يصادف 14 تشرين الثاني من كل عام.وأوعز الزيدي "لوزارة بتأمين أجهزة فحص السكري وتوزيعها مجاناً على الأطفال المصابين في جميع المحافظات، بما يضمن سهولة متابعة حالتهم الصحية، ويسهم في تخفيف الأعباء عن أسرهم".كما وجّه الزيدي "بشمول عوائل الأطفال المصابين بمرض السكري من النوع الأول، ممن لا تمتلك سكناً، بمبادرة وطن، ضمن مشروع المليون قطعة أرض سكنية، بما يتيح لها الاستفادة من الأراضي السكنية التي توفرها المبادرة، أسوةً بالعوائل المستحقة الأخرى".وأكد رئيس "أهمية توفير الرعاية الصحية والاجتماعية اللازمة للأطفال المصابين بهذا المرض، وتقديم الدعم لهم ولعوائلهم، والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجههم، مشدداً على ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي بمرض السكري، وتوفير مستلزمات التعامل معه، بما يمكّن المصابين من مواصلة حياتهم بصورة طبيعية".وقدّم الأطفال، خلال اللقاء، عدداً من الفعاليات التوعوية ذات الصلة بمرض السكري، تضمنت رسائل تدعو إلى نشر ثقافة التعامل مع المرض، والتعريف بسبل التعايش معه، بوصفه حالة صحية يمكن التكيف معها ومواصلة الحياة بصورة طبيعية، وفق البيان.