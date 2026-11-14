مجلس محافظة كركوك يصوت على قحطان الونداوي محافظاً

وذكر مصدر محلي لـ ، أن " انتخب في جلسته الطارئة الونداوي محافظاً جديدا ".وأضاف، أن "الجلسة شهدت في بدايتها قبول المجلس استقالة المحافظ السابق آغا، ليقوم المرشح قحطان الونداوي بعرض سيرته الذاتية أمام أعضاء المجلس قبيل الشروع بعملية التصويت التي أفضت إلى انتخابه محافظاً لكركوك".